Пензенский губернатор в очередной раз выразил недовольство подсветкой зданий Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который ранее неоднократно давал поручение подчиненным проработать вопрос о подсветке зданий, выразил недовольство тем, как оно выполняется в муниципальных образованиях.

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«Город [Пенза] провалил эту работу. Поручение есть, Виктор Николаевич [Кувайцев, мэр], плохо отработали. Давайте делать выводы», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев добавил, что по области это поручение также не выполнено.

По словам губернатора, если необходимо выделить дополнительные денежные средства для привлечения специалистов, то это необходимо сделать.

«Глава города бы взял и вместе с депутатским корпусом возглавил эту работу, […] чтобы город у нас красиво смотрелся в ночное время», — отметил он.