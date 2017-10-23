В Пензенской области упала рождаемость Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Рождаемость в Пензенской области снизилась за девять месяцев 2017 года на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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Он уточнил, что за это время на свет появилось на 1 тыс. 334 ребенка меньше, чем год назад.

«За январь–сентябрь 2017 года по сравнению с январем–сентябрем 2016 года число умерших уменьшилось на 409 человек, или на 2,8%», — добавил Максим Уханов в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

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В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поинтересовался у министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, с чем связано снижение рождаемости.

Как пояснил глава областного Минздрава, такой спад можно назвать ожидаемым.

Он отметил, что в детородный возраст вступило поколение молодых людей, рожденных в 1990-х годах, когда смертность в 1,5 раза превышала рождаемость.

«Это сложное поколение само по себе», — добавил Владимир Стрючков.