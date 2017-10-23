Прокуратура требует убрать из договоров «Пензастроя» пункты, ущемляющие права дольщиков Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы требует от руководства ОАО «Пензастрой» убрать из договоров долевого строительства положения, ущемляющие права потребителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«ОАО «Пензастрой» предусматривало только два случая, при наступлении которых участник мог в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в то время как действующим законодательством определен более широкий перечень таких оснований», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что представление прокурора об устранении выявленных нарушений находится в стадии рассмотрения.

Светлана Артамонова добавила, что также при проверке деятельности застройщиков были выявлены нарушения в деятельности ООО «Парус» — дольщикам была неправомерно навязана подсудность рассмотрения возможных споров, связанных с их исполнением, по месту нахождения компании.

«Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены», — уточнила она.