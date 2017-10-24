В Наровчатском районе бизнесмен по решению суда компенсирует недочеты при замене окон Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Наровчатский районный суд Пензенской области вынес решение взыскать с индивидуального предпринимателя почти 70 тыс. рублей в связи с некачественно выполненной заменой окон.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, согласно договору, бизнесмен взял на себя обязательство провести замеры, поставку и установку двух пластиковых окон в жилом доме, а заказчица — это оплатить.

«Спустя некоторое время женщина обнаружила ряд недостатков. Установленные ранее окна по размеру были больше новых, поэтому при монтаже под подоконник были вставлены тонкие бруски и щепки, а пространство между блоками и стенами заполнено тонким слоем монтажной пены. Из-за этого конструкции оказались неукрепленными. При понижении температуры из-под подоконника и в местах стыков оконных рам со стеной в помещении дуло, поскольку имелись сквозные щели», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на направленную женщиной претензию предприниматель не ответил и добровольно недостатки не устранил.

«Из заключения эксперта следовало, что качество работ по установке оконных блоков, выполненных ответчиком в жилом доме, не соответствует требованиям ГОСТ. Имеющиеся недостатки в монтаже являются производственными. Они устранимы, но для этого необходимо произвести работы, стоимость которых составляет почти 7 тыс. рублей», — уточнил представитель суда.

Он отметил, что предприниматель не признал вину, так как дефекты, по его мнению, возникли в результате неправильной эксплуатации окон, а его представитель добавил, что в предмет договора услуга по установке окон не входила и была выполнена бесплатно.

«Суд взыскал с ответчика убытки в размере почти 7 тыс. рублей, неустойку — 16 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 2 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере около 12,5 тыс. рублей, расходы на услуги представителя — 15 тыс. рублей, в счет оплаты судебной экспертизы — более 12 тыс. рублей, а также затраты на составление искового заявления — 2,5 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что решение не вступило в законную силу.