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УМИ Пензы изменило требования по делу о людях, прописанным «под мостом» в снесенном доме

14:30 | 24.10.2017 | Общество

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Управление муниципального имущества администрации Пензы изменило требования по делу женщинах, которые были прописаны в доме №15 на улице Урицкого уже после того, как его снесли с целью строительства на освободившемся участке путепровода через Суру в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химического оружия.

УМИ Пензы изменило требования по делу о людях, прописанным «под мостом» в снесенном доме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее УМИ настаивало на признании недействительным свидетельств о праве на наследство и записи государственной регистрации собственности на этот дом.

В ходе заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде города во вторник, 24 октября, представитель истца Вера Сарайкина попросила признать отсутствующим право общей долевой собственности сестер Юлии Эзау и Елены Власенковой на половину спорного дома и земельного участка, которую они получили в наследство от отца, и в связи с этим признать недействительным договор дарения частей недвижимости дочерям одной из женщин — Екатерине Горбатовой и Анжеле Власенковой.

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По ее словам, в случае удовлетворения новых исковых требований имеющиеся свидетельства о праве собственности автоматически станут недействительными.

В свою очередь представитель сестер Алексей Калашников пояснил судье Олегу Богатову, что ответчикам необходимо время для подготовки к судебному заседанию в связи с изменением исковых требований.

«Основания, может быть, и те же самые, но речь идет совершенно о новом, скажем так, предмете, который надо проработать», — пояснил он.

В связи с этим слушание было отложено на вторник, 14 ноября.
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