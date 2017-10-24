В Пензе чиновницам запретили носить короткие юбки Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Требования к внешнему виду муниципальных служащих в администрации Пензы ужесточены: в частности, женщинам теперь разрешается ходить на работу в юбках и платьях длиной не выше 10 см от колена.

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Недопустимыми являются спортивные костюмы и кроссовки, шорты, открытые сарафаны, топы и спортивные футболки.

Таким образом, конкретизирован пункт 19 раздела III кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии.

Ранее он содержал лишь общие требования.

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«Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к администрации, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность», — говорится в тексте, который теперь дополнен конкретными ограничениями.

Вместе с тем в постановлении, которым внесены изменения в кодекс этики, отмечается, что «требования к внешнему виду муниципальных служащих не применяются при выполнении контрольных функций».

Руководителям структурных подразделений поручено под роспись ознакомить подчиненных с нововведениями.