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Проект капремонта аварийной плотины в Лунино планируется защитить в 2018 году

10:39 | 25.10.2017 | Общество

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Проект реконструкции аварийной плотины на ручье Гольцовка в поселке Лунино Пензенской области планируется защитить в мае 2018 года, чтобы получить на его реализацию средства из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе выездного приема граждан.

Проект капремонта аварийной плотины в Лунино планируется защитить в 2018 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос неудовлетворительного состояния гидротехнического сооружения поднял руководитель общества охотников и рыболовов поселка Сергей Смагин.

«Пруд существует около 40 лет, в результате эксплуатации произошла просадка железобетонных труб, вода размывает плотину. Воду частично спустили, чтобы избежать наводнения. Очень просим по возможности оказать содействие в ремонте плотины», — сказал он, обращаясь к главе региона.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин пояснил, что плотина, находящаяся на балансе районной администрации, была признана аварийной в 2015 году, проектно-сметная документация на ее капитальный ремонт подготовлена, работы запланированы на 2019–2020 годы.

Губернатор отметил, что ремонт этого ГТС будет осуществлен после окончания строительства плотин в Башмаковском и Белинском районах.

«Вопрос с плотиной в Лунино взят на контроль. До начала капитального ремонта, возможно, реально починить часть оборудования. Я дам поручению зампреду областного правительства Дмитрию Семенову, курирующему эту отрасль, выехать на место и оценить, что можно сделать прямо сейчас», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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