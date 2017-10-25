Мэра Пензы поблагодарили за поддержку движения «Бессмертный полк»
Печать
Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Руководитель регионального штаба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев выразил особую благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву за активное участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и поддержку инициатив граждан.
Фото: Penza-gorod.ru
По его словам, «Особая благодарность» от исполкома движения «Бессмертный полк России», обрамленная в рамку, вручается впервые.
Читайте также
В Пензе накануне Дня Победы открыт сквер «Бессмертного полка»
Также Олег Шибаев подарил Виктору Кувайцеву памятную кружку с барельефом Георгия Победоносца.
В свою очередь глава администрации города поблагодарил руководство исполкома «Бессмертного полка России» за высокую оценку деятельности мэрии по реализации общественной инициативы, благодаря которой в Пензе появился одноименный сквер.
«Это яркий пример патриотизма и любви к своему городу, к памяти тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили мирно. Может быть, поэтому сквер столь значим и дорог всем нам», — цитирует Виктора Кувайцев пресс-служба мэрии.