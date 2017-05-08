В Пензе накануне Дня Победы открыт сквер «Бессмертного полка» Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Сквер «Бессмертного полка», благоустраивать который начали лишь месяц назад, открыт на улице Карпинского в Пензе накануне Дня Победы, вечером 8 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С инициативой его создания выступили местные жители. Они же подали идею сделать сквер тематическим.

Благодаря совместным усилиям граждан, общественных организаций и власти здесь были обустроены пешеходные дорожки, разбиты газоны, а во время общегородского субботника высажены саженцы ели, липы и рябины.

Особенностью сквера стала экспозиция «Бессмертный полк в Пензе», которая, как ожидается, будет периодически меняться.

Перед началом торжественной части по случаю открытия сквера, на которую были приглашены ветераны, территорию осмотрели официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который лично координировал вопросы благоустройства сквера, рассказал о проделанной работе, а также о планах по созданию новых зеленых зон.

Открывая торжественное мероприятие, Иван Белозерцев обратил внимание на важность подобных инициатив и поблагодарил жителей, благодаря которым она была реализована.

«Это память о наших предках, о наших земляках — и молодых, и в возрасте, которые ушли на фронты Великой Отечественной войны», — сказал глава региона.

В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев с удовлетворением отметил, что на открытии сквера собралось большое количество молодых горожан.

«Сегодня здесь в основном наследники победителей. Я от имени погибших и умерших участников Великой Отечественной войны низко кланяюсь и благодарю тех, кто создает такие прекрасные условия, чтобы никогда не забывали то, что сделал советский народ, спасая нашу великую Родину от фашистской агрессии», — сказал он.

Владимир Керхнаджев пожелал, чтобы война обходила Россию стороной.

По словам мэра Виктора Кувайцева, благоустроенная территория недалеко от проспекта Победы — это нечто большее, чем просто место для отдыха горожан.

«Если бы за каждого погибшего в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания, том мир молчал бы 50 лет. Поэтому надо всем помнить ту огромную цену, которую мир заплатил за эту Победу», — отметил он.

Глава администрации города выразил уверенность в том, что многие заходят прийти сюда, чтобы поклониться подвигу погибших и выживших участников войны.

Затем по случаю открытия нового сквера состоялся небольшой концерт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», это не первый сквер в Пензе, благоустройство которого завершается ко Дню Победы.

8 мая 2015 года состоялось открытие мемориального комплекса «Журавли», а спустя ровно год — музея военной техники под открытым небом.