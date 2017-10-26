В Пензенской области сформируют новый состав общественного совета при управлении ЗАГС Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Новый общественный совет при региональном управлении ЗАГС будет сформирован в Пензенской области.

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Как сообщается на сайте ведомства, это связано с истечением срока полномочий действующего состава.

В общественный совет приглашаются эксперты и представители общественных организаций, целью деятельности которых является учет потребностей и интересов граждан России, защита их прав и свобод.

Кроме того, члены совета должны быть гражданами Российской Федерации старше 18 лет.

В состав органа не могут входить члены Совета Федерации, депутаты, судьи, лица, замещающие государственные должности, люди, признанные недееспособными на основании решения суда, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также двойное гражданство.

Подать заявку на вхождение в общественный совет при управлении ЗАГС Пензенской области можно до 25 ноября.