Власти Пензы выделят НКО 1 млн. рублей на создание духовно-просветительского центра Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Управление культуры Пензы объявило о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на получение субсидии в размере 1 млн. рублей на создание в городе в 2017 году духовно-просветительского центра.

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Прием заявок будет осуществляться по 23 ноября включительно.

Участникам конкурсного отбора необходимо быть зарегистрированными в Пензе и осуществлять свою работу в городе.

Кроме того, одним из направлений их уставной деятельности должно являться содействие финансированию строительства, а также оснащение, обустройство и эксплуатация объектов духовного наследия в Пензе.

На первое число месяца, предшествующего тому, в котором планируется заключение соглашения, у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Также не допускаются участники, у которых имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет Пензы субсидий и бюджетных инвестиций.

Помимо этого, НКО не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.