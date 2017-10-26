ОМОН отрабатывает специальные навыки в Леонидовке Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Бойцы подразделений ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области отрабатывают прохождение полосы препятствий, штурм здания, спуск по стене и другие специальные навыки в рамках планового полевого выхода в Леонидовке.

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Сотрудники ведомства тренируются на восьми учебных местах. В частности, на площадке размещены огненно-штурмовая полоса и тактический городок. Во время учений силовики отрабатывают индивидуальную и групповую работу, в том числе по освобождению условных заложников и задержанию преступников.

Как сообщил командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Николай Рукавишников, во время полевого выхода бойцы также отточат тактические приемы.

«Параллельно отрабатываем программу сдачи краповых беретов наиболее подготовленных сотрудников», — отметил он.

Николай Рукавишников пояснил, что для получения такого знака отличия сотрудникам предстоит пройти еще значительную подготовку, по итогам которой «из 100 человек, может быть, только двое будут достойны».

«Главная задача — отработать тактические элементы, меры безопасности и эффективное выполнение задач», — добавил командир ОМОН.

Он уточнил, что в учениях задействовано около 70% отряда, потому что часть сотрудников занята выполнением повседневных задач.

Завершатся пятидневные учения в предстоящую пятницу, 27 октября.