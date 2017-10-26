В Пензенской области ожидается дальнейшее сокращение численности населения Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Численность населения Пензенской области, как ожидается, продолжит снижаться. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

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«По оценке, среднегодовая численность населения области в 2017 году составит 1 млн. 338 тыс. человек и сократится по сравнению с 2016 годом на 0,5%, или на 7,1 тыс. человек», — уточнил он в ходе заседания областного правительства в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году увеличится до 75,3 лет с 72,5 в 2016 году.

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«Однако общий коэффициент смертности из-за значительной доли пожилого населения сохранится на уровне 14,5–14,7», — отметил докладчик.

Также первый заместитель министра обратил внимание на проблему миграционной убыли населения.

«В среднесрочной перспективе предполагается, что ежегодная миграционная убыль населения будет составлять по базовому варианту 1,3 тыс. человек и 1 тыс. человек — по целевому», — пояснил Рауф Чакаев.

По его словам, к 2020 году численность населения Пензенской области составит 1 млн. 316 тыс. человек, что на 2,1% меньше уровня 2016 года.