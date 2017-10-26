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В Пензенской области ожидается дальнейшее сокращение численности населения

17:50 | 26.10.2017 | Общество

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Численность населения Пензенской области, как ожидается, продолжит снижаться. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

В Пензенской области ожидается дальнейшее сокращение численности населения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По оценке, среднегодовая численность населения области в 2017 году составит 1 млн. 338 тыс. человек и сократится по сравнению с 2016 годом на 0,5%, или на 7,1 тыс. человек», — уточнил он в ходе заседания областного правительства в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году увеличится до 75,3 лет с 72,5 в 2016 году.

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«Однако общий коэффициент смертности из-за значительной доли пожилого населения сохранится на уровне 14,5–14,7», — отметил докладчик.

Также первый заместитель министра обратил внимание на проблему миграционной убыли населения.

«В среднесрочной перспективе предполагается, что ежегодная миграционная убыль населения будет составлять по базовому варианту 1,3 тыс. человек и 1 тыс. человек — по целевому», — пояснил Рауф Чакаев.

По его словам, к 2020 году численность населения Пензенской области составит 1 млн. 316 тыс. человек, что на 2,1% меньше уровня 2016 года.
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