Мать-одиночка из Пензы показала, в каких условиях вынуждена жить с двумя детьми

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Жительница микрорайона Ахуны города Пензы Ирина Чернышова, которая уже два года пытается отстоять право на забор, фактически обеспечивающий безопасность ее детей, показала корреспонденту ИА «PenzaNews», в каких условиях она вынуждена жить и воспитывать 5-летнюю дочь и 18-летнего сына-инвалида.
Старый деревянный дом, который сейчас признан непригодным для проживания, Ирина Чернышова приобрела в 2013 году. Площадь жилой комнаты составляет около 16 кв. метров — в ней они ютятся втроем. При этом повзрослевшему сыну Илье необходимо личное пространство, так как он дистанционно учится в пензенском лицее №3. Женщина сделала ему стол и повесила штору, которой он может отгородиться от остальных жильцов дома.
Пристрой, где находится кухня и небольшая комната, заменяющая семье туалет, держится на кирпичных столбиках. Недавно в доме начала разрушаться печка, что у женщины вызывает отдельное беспокойство.
Крыльцо мать-одиночка сделала сама из старого дерева, которое росло на земельном участке, предоставленном ей под благоустройство.
Двор дома почти пуст — здесь есть выгребная яма, куда Ирина Чернышова сливает ведра с фекалиями из дома, а также душ, в котором можно мыться летом. В теплое время года посреди участка женщина ставит бассейн, который жизненно необходим сыну-инвалиду, а зимой — сама строит для детей ледяные горки и фигурки из снега.
На огороженном забором участке, несмотря на похолодание и конец октября, до сих пор есть несколько ягод, которым особенно радуется маленькая дочь Ирины Чернышовой.
Соседи, знающие о сложном жизненном положении женщины, почти уже отчаявшейся найти понимание и справедливость, по-прежнему обращаются в правоохранительные органы, чтобы добиться демонтажа ограждения. Однако, по словам Ирины Чернышовой, она будет бороться за безопасность и спокойную жизнь своих детей до конца.
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