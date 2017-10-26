В Пензе мать-одиночка два года борется за безопасность своих детей Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Жительница курортной зоны Ахуны города Пензы Ирина Чернышова, одна воспитывающая 5-летнюю дочь и 18-летнего сына-инвалида, на протяжении двух лет отстаивает право на забор, которым она оградила выделенный ей под благоустройство небольшой участок земли около ветхого жилища, чтобы предотвратить помойку и обеспечить безопасность своих детей.

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О своей непростой жизни Ирина Чернышова, почти уже отчаявшаяся найти понимание и справедливость, в том числе со стороны соседей, рассказала в письме, которое она направила в редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews» с просьбой опубликовать.

В нем говорится, что история началась еще в 2013 году, когда женщина приобрела квартиру в доме №9К на улице Спартаковской, которая в настоящее время официально признана непригодной для жилья, однако в ней по-прежнему проживают три человека.

«Самый страшный мой кошмар — это 93 кв. метра земли, которые я честно убирала и облагораживала. […] До 2013 года там была помойка Ахунская. Я вызывала неоднократно участкового, полицию, а на утро все по новой — бутылки, мусор, пакеты, шприцы, презервативы использованные. Во двор выйти было страшно», — добавляется в письме.

Ирина Чернышова пишет, что возле дома постоянно бродили бездомные собаки, а осенью 2016 года одна из них укусила ее малолетнюю дочь.

«Сыну нужна операция на обе ноги, но до Москвы [где ее можно сделать] мне не доехать, так как в августе ему исполнилось 18 лет, и пенсия с 12 тыс. рублей стала 4 тыс. 200 рублей. […] Мне этот забор необходим, так как на участке я выращиваю для нас огурцы, помидоры, кабачки, горох, лук, чеснок, укроп, ягоды. […] Много я куплю на пенсию в 4 тыс. 200 рублей?» — задается вопросом женщина.

По ее словам, около месяца назад сосед по Спартаковской, которому как и остальным жителям близлежащих домовладений она дала ключ от калитки, дождался ее отъезда и, сделав вид, что замок не открывается, просто выломал ворота.

«Сосед — местный «политолог» [согласно имеющимся сведениям, по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем и главным редактором которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета управления МВД России по Пензенской области Александр Тузов] — собрал подписи [за демонтаж забора], 14 штук, а все, кто подписали, имеют одну или две сотки самозахваченной земли. Все доказательства я предоставлю любому», — поясняется в письме.

Ирина Чернышова не исключает, что ее огороженный участок мог попросту приглянуться соседу для дальнейшего расширения своих земельных владений в курортной зоне Пензы.

Женщина добавляет, что из-за забора, который фактически защищает ее от пьяниц, наркоманов и агрессивных бродячих животных, она регулярно получает штрафы — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, однако оплатить их в силу своего тяжелого материального положения и трудной жизненной ситуации просто не в состоянии.

Вместе с тем Ирина Чернышова, несмотря на все невзгоды и коммунальные неурядицы, выражает искреннюю благодарность сотрудникам администрации Пензы за помощь, которую они оказывают ей в рамках законных возможностей на протяжении последних лет.

«Я просто благодарна мэрии и лично [главе администрации] Виктору Николаевичу Кувайцеву за все, что он сделал для меня и моих детей. Если бы не он, у моего сына до сих пор бы не было инвалидной коляски. И место для моей доченьки в детсаду тоже благодаря ему дали. Спасибо юристам [администрации Пензы], которые очень человечные и понимают, как мне необходим это клок [земли] для выращивания урожая», — говорится в тексте письма.

Ирина Чернышова также пишет о том, что из-за постоянных проблем с забором и некоторыми соседями у нее оказалось сильно подорвано здоровье: недавно врачи посоветовали лечь в больницу, так как было подозрение на инсульт. Однако женщина была вынуждена отказаться от госпитализации из-за опасений, что ее дети будут голодать — за ними некому ухаживать, кроме нее самой.

«Да у меня уже жизни нет. А если это такая жизнь, то зачем мне она? Я нахожусь в таком отчаянии, что просто уже не знаю, что мне делать», — заключает женщина.

Корреспондент ИА «PenzaNews» не смог оперативно получить комментарий от ответственных чиновников по ситуации на улице Спартаковской. В мэрию Пензы направлен редакционный запрос, ответ на который будет дан, как ожидается, в течение недели.

Ранее ИА «PenzaNews» уже обращало внимание власти и общественности на проблему жительницы Ахун Ирины Чернышовой. Год назад женщина направляла письмо уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой и детскому омбудсмену при президенте РФ Анне Кузнецовой, которая на тот момент возглавляла областной исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ). Тогда мать-одиночка просила помочь сохранить забор около своего жилища.

В то же время мэрия Пензы, строго исполняя нормы действующего законодательства, была вынуждена обратиться в суд с иском о понуждении к сносу забора. Елена Столярова направила в мэрию письмо с просьбой отказаться от заявленных требований, однако какого-либо существенного значения обращение не возымело.

В итоге Железнодорожный районный суд Пензы в сентябре 2016 года обязал Ирину Чернышову демонтировать забор. Позже исполнение решения было отложено до 1 июня 2017 года.

В ближайшее время на сайте ИА «PenzaNews» будет размещен видеорепортаж об условиях, в которых живут Ирина Чернышова и двое ее детей.