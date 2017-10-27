В Пензе наметилась тенденция к строительству многоуровневых паркингов
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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Тенденция строительства многоуровневых паркингов для жителей новых многоквартирных домов наметилась в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Больше делаем упор на проектирование многоуровневых паркингов, чтобы на территории домов оставалось больше зеленого пространства», — сказал он в ходе 38-й очередной сессии Пензенской городской думы в пятницу, 27 октября.
Магомед Агамагомедов отметил, что ответственность за организацию парковочных мест для жильцов лежит на застройщиках.
По его словам, при реализации комплексного развития территорий внимание также уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе строительству детских садов.