Олег Звонов скорбит в связи с гибелью Андрея Баева Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Генеральный директор АО «Оператор электронного правительства» Олег Звонов скорбит в связи с гибелью в ДТП бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Баева, которого он назвал человеком, стоявшим у истоков создания «ОЭП».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Погиб Андрей Викторович Баев — создатель основы нашего кластера ОЭП. Царствие небесное!» — написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября.

Согласно имеющимся сведениям, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», в который въехала фура «MAN». По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

