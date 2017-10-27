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Аркадий Кривцов был великолепным человеком — Евгений Трошин

11:14 | 27.10.2017 | Общество

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин назвал президента региональной федерации карате Аркадия Кривцова, разбившегося на трассе под Ульяновском вместе с бывшим зампредом облправительства Андреем Баевым, великолепным человеком.

Аркадий Кривцов был великолепным человеком — Евгений Трошин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Трагедия унесла жизнь Аркадия Кривцова, великолепного человека, друга. Скорбим», — написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября.

По предварительным данным, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», столкнувшемся с фурой «MAN», водитель которой не справился с управлением.
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