Аркадий Кривцов был великолепным человеком — Евгений Трошин Общество Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин назвал президента региональной федерации карате Аркадия Кривцова, разбившегося на трассе под Ульяновском вместе с бывшим зампредом облправительства Андреем Баевым, великолепным человеком. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Трагедия унесла жизнь Аркадия Кривцова, великолепного человека, друга. Скорбим», — написал он на своей странице в Facebook. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября. По предварительным данным, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», столкнувшемся с фурой «MAN», водитель которой не справился с управлением. Нашли ошибку в тексте?

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