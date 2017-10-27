Представители власти выразили соболезнования семье Андрея Баева Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены правительства, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев выразили соболезнования родным и близким бывшего зампреда регионального правительства Андрея Баева, разбившегося на трассе под Ульяновском.

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«Андрей Викторович был настоящим профессионалом своего дела, который знал каждую деталь производственного процесса, ведь и сам прошел все этапы карьерной лестницы, постигая азы специальности с самого начала. В 1993 году после окончания университета он начал свою трудовую деятельность на станции технического узла союзных магистральных связей и телевидения №2 в Нальчике электромехаником, в 1996 стал начальником радиорелейного цеха, а затем и главным инженером станции в Пятигорске. Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с компанией «Ростелеком» и правительством Пензенской области», — отмечается в тексте некролога.

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В нем добавляется, что Андрей Баев был ярким и харизматичным лидером, человеком широкого кругозора, который всегда притягивал людей, заражал их своей энергией и энтузиазмом.

«Андрей Баев умел создавать команду единомышленников, которая решала под его руководством самые сложные и неординарные задачи», — уточнятся в тексте.

В некрологе отмечается, что он был чутким и отзывчивым человеком, неравнодушным к чужим проблемам, и всегда был готов прийти на помощь тому, кто в этом нуждался.

«Андрей Викторович Баев мало прожил, но многое успел. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

Информация о времени и месте прощания с Андреем Баевым и президентом региональной федерации каратэ Аркадием Кривцовым, жизнь которого также оборвалась в результате этого ДТП, пока не уточняется.