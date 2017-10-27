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Представители власти выразили соболезнования семье Андрея Баева

12:02 | 27.10.2017 | Общество

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены правительства, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев выразили соболезнования родным и близким бывшего зампреда регионального правительства Андрея Баева, разбившегося на трассе под Ульяновском.

Представители власти выразили соболезнования семье Андрея Баева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Андрей Викторович был настоящим профессионалом своего дела, который знал каждую деталь производственного процесса, ведь и сам прошел все этапы карьерной лестницы, постигая азы специальности с самого начала. В 1993 году после окончания университета он начал свою трудовую деятельность на станции технического узла союзных магистральных связей и телевидения №2 в Нальчике электромехаником, в 1996 стал начальником радиорелейного цеха, а затем и главным инженером станции в Пятигорске. Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с компанией «Ростелеком» и правительством Пензенской области», — отмечается в тексте некролога.

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В нем добавляется, что Андрей Баев был ярким и харизматичным лидером, человеком широкого кругозора, который всегда притягивал людей, заражал их своей энергией и энтузиазмом.

«Андрей Баев умел создавать команду единомышленников, которая решала под его руководством самые сложные и неординарные задачи», — уточнятся в тексте.

В некрологе отмечается, что он был чутким и отзывчивым человеком, неравнодушным к чужим проблемам, и всегда был готов прийти на помощь тому, кто в этом нуждался.

«Андрей Викторович Баев мало прожил, но многое успел. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

Информация о времени и месте прощания с Андреем Баевым и президентом региональной федерации каратэ Аркадием Кривцовым, жизнь которого также оборвалась в результате этого ДТП, пока не уточняется.
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