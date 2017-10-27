В Пензе 29 октября простятся с Аркадием Кривцовым Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Церемония прощания с президентом федерации каратэ Пензенской области Аркадием Кривцовым, трагически погибшим в ДТП вместе с бывшим заместителем председателя правительства региона Андреем Баевым, состоится в предстоящее воскресенье, 29 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, она пройдет во дворце единоборств «Воейков» в Пензе.

Точное время начала траурной церемонии пока неизвестно. Предположительно, она состоится в 10.00 или 11.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября.

По предварительным данным, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», столкнувшемся с фурой «MAN», водитель которой не справился с управлением.