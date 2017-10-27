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Стало известно, где и когда простятся с Андреем Баевым и Аркадием Кривцовым

17:51 | 27.10.2017 | Общество

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Церемонии прощания с бывшим заместителем председателя правительства Пензенской области Андреем Баевым и президентом региональной федерации каратэ Аркадием Кривцовым пройдут в предстоящее воскресенье, 29 октября.

Стало известно, где и когда простятся с Андреем Баевым и Аркадием Кривцовым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области, проститься с Андреем Баевым можно будет в ритуальном зале больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Лермонтова начиная с 11.00.

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В свою очередь президент федерации ВБЕ Пензенской области Алексей Елисеев проинформировал, что близкие, друзья и знакомые Аркадия Кривцова смогут проводить его в последний путь во дворце единоборств «Воейков» часом ранее — в 10.00.

Он также назвал гибель Аркадия Кривцова серьезной потерей для всех, кто его знал.

«Скорбим. Помним. Очень был хороший человек», — написал Алексей Елисеев на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Баев и Аркадий Кривцов трагически погибли на трассе под Ульяновском — автомобиль «Mazda CX-9» врезался в фуру «MAN», которая, по предварительным данным, выехала на встречную полосу.
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