Олег Климанов соболезнует родным Андрея Баева и Аркадия Кривцова Общество

Заречный, 27 октября 2017. PenzaNews. Глава Заречного Олег Климанов выразил соболезнования родным и близким бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Баева и президента региональной федерации каратэ Аркадия Кривцова, которые трагически погибли в ДТП под Ульяновском.

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«Андрей Викторович [Баев] сделал очень много для развития телефонной связи Заречного. Аркадий Кривцов тесно сотрудничал с федерацией карате города и внес большой вклад в развитие этого вида спорта в Заречном», — говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте мэрии.

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«Светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляется в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Баев и Аркадий Кривцов погибли на трассе М5 «Урал» 26 октября — автомобиль «Mazda CX-9» врезался в фуру «MAN», которая, по предварительным данным, выехала на встречную полосу.

Церемония прощания с Аркадием Кривцовым состоится в воскресенье, 29 октября, в 10.00 во дворце единоборств «Воейков».

Проститься с Андреем Баевым можно будет в тот же день в 11.00 в ритуальном зале больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Лермонтова.