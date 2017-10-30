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В Пензенской области пройдет «Большой этнографический диктант»

09:37 | 30.10.2017 | Общество

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет в пятницу, 3 ноября.

В Пензенской области пройдет «Большой этнографический диктант». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Принять участие в ней могут все желающие старше 15 лет.

Предполагается, что диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, а также привлечет внимание к этнографии как науке.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, разделенных на две части — федеральную и региональную.

Площадками проведения акции станут дом молодежи, Пензенский государственный университет, социально-педагогический колледж, колледж искусств, областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, а также школа села Бессоновка.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на этих площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование.

Результаты акции, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы 12 декабря.

По результатам проверки в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
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