В Пензенской области пройдет «Большой этнографический диктант» Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет в пятницу, 3 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Принять участие в ней могут все желающие старше 15 лет.

Предполагается, что диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, а также привлечет внимание к этнографии как науке.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, разделенных на две части — федеральную и региональную.

Площадками проведения акции станут дом молодежи, Пензенский государственный университет, социально-педагогический колледж, колледж искусств, областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, а также школа села Бессоновка.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на этих площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование.

Результаты акции, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы 12 декабря.

По результатам проверки в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.