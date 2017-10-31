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«Земетчинский сахарный завод» заплатит четверть миллиона за перегруз фуры

08:42 | 31.10.2017 | Общество

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Каменского городского суда, которым признан законным штраф ОАО «Земетчинский сахарный завод» в размере 250 тыс. рублей за перегруз фуры «МАЗ».

«Земетчинский сахарный завод» заплатит четверть миллиона за перегруз фуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 апреля на 213-м километре трассы «Тамбов — Пенза» был проверен автомобиль «МАЗ», который перевозил груз по товарно-транспортной накладной, выданной ОАО «Земетчинский сахарный завод». Оказалось, что допустимая нагрузка на оси транспортного средства была превышена: на вторую — на 49,75%, на третью — на 49,50%», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что завод был оштрафован постановлением Ространснадзора.

«Предприятие обратилось в Каменский городской суд с жалобой на данное постановление, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда завод подал жалобу в Пензенский областной суд», — добавили в Ространснадзоре.

В пресс-службе отметили, что, по словам представителя предприятия, по договору между ОАО «Земетчинский сахарный завод» и ООО «Вектор» первое принимало от второго сахарную свеклу на переработку и поставляло сахар-песок со склада согласно поданным заявкам.

«В таком случае завод по требованию ООО «Вектор» обязан был погрузить в «МАЗ» 40 тонн. Не сделав этого, он понес бы ответственность по возмещению всех убытков делового партнера. Однако областной суд, изучив доводы представителя ОАО «Земетчинский сахарный завод», пришел к выводу, что районный суд обоснованно не принял их во внимание», — резюмировали в ведомстве.
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