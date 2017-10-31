«Земетчинский сахарный завод» заплатит четверть миллиона за перегруз фуры Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Каменского городского суда, которым признан законным штраф ОАО «Земетчинский сахарный завод» в размере 250 тыс. рублей за перегруз фуры «МАЗ».

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«14 апреля на 213-м километре трассы «Тамбов — Пенза» был проверен автомобиль «МАЗ», который перевозил груз по товарно-транспортной накладной, выданной ОАО «Земетчинский сахарный завод». Оказалось, что допустимая нагрузка на оси транспортного средства была превышена: на вторую — на 49,75%, на третью — на 49,50%», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что завод был оштрафован постановлением Ространснадзора.

«Предприятие обратилось в Каменский городской суд с жалобой на данное постановление, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда завод подал жалобу в Пензенский областной суд», — добавили в Ространснадзоре.

В пресс-службе отметили, что, по словам представителя предприятия, по договору между ОАО «Земетчинский сахарный завод» и ООО «Вектор» первое принимало от второго сахарную свеклу на переработку и поставляло сахар-песок со склада согласно поданным заявкам.

«В таком случае завод по требованию ООО «Вектор» обязан был погрузить в «МАЗ» 40 тонн. Не сделав этого, он понес бы ответственность по возмещению всех убытков делового партнера. Однако областной суд, изучив доводы представителя ОАО «Земетчинский сахарный завод», пришел к выводу, что районный суд обоснованно не принял их во внимание», — резюмировали в ведомстве.