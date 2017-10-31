EN
20:50:36 Вторник, 31 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Сквер Полярников будет открыт в Пензе 10 ноября

18:20 | 31.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Сквер Полярников будет открыт на улице Володарского в Пензе — напротив гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов — во вторник, 10 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

Сквер Полярников будет открыт в Пензе 10 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приезжает сын Евгения Матвеевича Сузюмова — Алексей Евгеньевич. Он исследователь Мирового океана, кандидат геологических наук, эксперт ЮНЕСКО. Живет и работает во Франции, в Пензе ни разу не был, и ему хотелось бы посмотреть родину своего отца», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, с 10 по 13 ноября Алексей Сузюмов также планирует принять участие в международной конференции в Пензенском государственном университете, встретиться с учащимися гимназии №4, посетить Нижний Ломов и Наровчат.

Отвечая на вопрос о том, что еще осталось сделать в преддверии открытия сквера, Игорь Пантюшов сказал, что в первую очередь необходимо привести территорию в порядок, очистив ее от опавшей листвы.

«И установить стенд, который будет рассказывать о подвигах наших полярных исследователей. Он будет большой. Весной мы эти стенды [устанавливать] продолжим», — отметил председатель реготделения РГО.

Он добавил, что также свое место займет уникальная инсталляция «Колючая Арктика».

«Мы пока думаем, куда здесь поставить», — сказал собеседник агентства.

Читайте также

В пензенском сквере Полярников установили настоящий якорь

По словам Игоря Пантюшова, в следующем году планируется засадить часть сквера кустарником, а также доделать лестницу, которая ведет к зданию института неподалеку.

«Сквер нужно сделать не просто для галочки, а чтобы он был живым. Для этого нужно лавочки, урны поставить», — пояснил он, добавив, что также необходимо продумать подсветку.

Он уточнил также, что название благоустроенной территории — сквер Полярников — является рабочим, так как оно пока официально не утверждено гордумой.

Игорь Пантюшов сообщил, что помогать обеспечивать безопасность в сквере будут охранники близлежащих учреждений.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к уважаемому Виктору Николаевичу [Кувайцеву, мэру Пензы] с просьбой поставить камеру видеонаблюдения, дабы предотвратить разграбление сквера от хулиганов», — сказал собеседник агентства.
Актуальное
Читайте также
На улице Донецкой в Пензе произошло подтопление частных домов Под Пензой перезахоронят останки красноармейца Павла Бизикова
В Пензенской области на 15% увеличилось число предоставленных госуслуг В Пензе на площади Ленина запретят парковку в связи с Днем народного единства
В мэрии разместят стенд с надписью «Пенза — ты и есть моя Россия» Пензенцы 26 ноября напишут географический диктант
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver