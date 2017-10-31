Сквер Полярников будет открыт в Пензе 10 ноября Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Сквер Полярников будет открыт на улице Володарского в Пензе — напротив гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов — во вторник, 10 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

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«Приезжает сын Евгения Матвеевича Сузюмова — Алексей Евгеньевич. Он исследователь Мирового океана, кандидат геологических наук, эксперт ЮНЕСКО. Живет и работает во Франции, в Пензе ни разу не был, и ему хотелось бы посмотреть родину своего отца», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, с 10 по 13 ноября Алексей Сузюмов также планирует принять участие в международной конференции в Пензенском государственном университете, встретиться с учащимися гимназии №4, посетить Нижний Ломов и Наровчат.

Отвечая на вопрос о том, что еще осталось сделать в преддверии открытия сквера, Игорь Пантюшов сказал, что в первую очередь необходимо привести территорию в порядок, очистив ее от опавшей листвы.

«И установить стенд, который будет рассказывать о подвигах наших полярных исследователей. Он будет большой. Весной мы эти стенды [устанавливать] продолжим», — отметил председатель реготделения РГО.

Он добавил, что также свое место займет уникальная инсталляция «Колючая Арктика».

«Мы пока думаем, куда здесь поставить», — сказал собеседник агентства.

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По словам Игоря Пантюшова, в следующем году планируется засадить часть сквера кустарником, а также доделать лестницу, которая ведет к зданию института неподалеку.

«Сквер нужно сделать не просто для галочки, а чтобы он был живым. Для этого нужно лавочки, урны поставить», — пояснил он, добавив, что также необходимо продумать подсветку.

Он уточнил также, что название благоустроенной территории — сквер Полярников — является рабочим, так как оно пока официально не утверждено гордумой.

Игорь Пантюшов сообщил, что помогать обеспечивать безопасность в сквере будут охранники близлежащих учреждений.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к уважаемому Виктору Николаевичу [Кувайцеву, мэру Пензы] с просьбой поставить камеру видеонаблюдения, дабы предотвратить разграбление сквера от хулиганов», — сказал собеседник агентства.