В пензенском сквере Полярников установили настоящий якорь Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Настоящий якорь на бетонном постаменте украсил сквер Полярников, обустройство которого ведется на улице Володарского в Пензе по инициативе Русского географического общества (РГО).

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«Якорь нам предоставил почетный полярник Павел Зайдфудим. […] Это настоящий якорь с настоящей цепью, весит 60 кг», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения РГО Игорь Пантюшов.

Он добавил еще 650 кг весит постамент, на который водружен якорь.

«Подставочку сделал нам председатель мокшанского местного отделения Русского географического общества Роман Михайлович Каденков. У него есть организация «Промэкспертиза» — они за свои деньги все сделали», — отметил собеседник агентства, уточнив, что подобный постамент стоит около 55 тыс. рублей.

Игорь Пантюшов подчеркнул, что благоустройство данной территории ведется совместными усилиями неравнодушных людей.

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«Лестницу [к Пензенскому казачьему институту технологий] делал член Русского географического общества Ильин Михаил Михайлович за свой счет у себя в гараже. Он бывший главный инженер комбината «Тепличный», а заниматься металлоконструкциями — это его хобби. […] Доставил Сахиль Оглы», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», для создания сквера Полярников была выбрана территория напротив пензенской гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов.

В августе 2017 года председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов заявил, что на его открытие планируется пригласить ученого Артура Чилингарова.