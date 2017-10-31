В Пензенской области выросла зарплата у бюджетников Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Средняя зарплата у всех категорий работников бюджетной сферы увеличилась в Пензенской области за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин.

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«У врачей [зарплата выросла] на 9,9%, у среднего медперсонала — на 5,3%, у младшего медперсонала — на 31,4%», — уточнил он в ходе заседания штаба по реализации в Пензенской области указов президента России, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 октября.

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По словам Евгения Трошина, средняя зарплата педагогических работников в школах увеличена на 2,7%, в учреждениях дополнительного образования — на 8,9%, в детсадах — на 0,8%.

«Что касается соцработников, здесь заработная плата увеличилась на 29,9%, у преподавателей и мастеров СПО [среднего профессионального образования] — на 2,8%. Что касается работников культуры, то здесь повышение заработной платы к аналогичному периоду прошлого года составило 24,7%», — уточнил глава регионального Минтруда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», средняя заработная плата в Пензенской области составила за восемь месяцев 2017 года 26 тыс. 141 рубль. Это составляет 108,8% к аналогичному уровню прошлого года.