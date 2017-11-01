Иван Белозерцев поздравил пензенских приставов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 1 ноября.

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«История становления и развития института судебных приставов наполнена яркими примерами подлинного профессионализма, стойкости и мужества, проявленных вашими коллегами при выполнении задач государственной важности. Менялись времена и эпохи, но неизменным остается главное содержание работы — защита прав и законных интересов граждан и организаций», — отметил глава региона.

По его словам, показатели деятельности судебных приставов, в том числе количество оконченных исполнительных производств и процент взыскания сумм, ежегодно увеличиваются.

«В этот торжественный день я выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное выполнение служебного долга, верность избранному делу! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.