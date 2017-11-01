В пензенских конференциях СЖР будет участвовать меньше делегатов Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Устав пензенской областной организации Союза журналистов России изменен в части порядка избрания делегатов для участия в региональных конференциях СЖР.

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«У нас есть пункт о том, что высшим руководящим органом организации является конференция, которая созывается не реже одного раза в 5 лет, внеочередная может быть созвана правлением организации. Мы предлагаем добавить сюда следующую строчку: «Порядок избрания делегатов конференции и норму представительства устанавливает правление», — сказал председатель областной организации СЖР, главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин на конференции, состоявшейся в доме молодежи в среду, 1 ноября.

По его словам, такой пункт уже действует почти во всех регионах, что обусловлено принципом практичности.

«Сейчас для того, чтобы конференция была правомочна, мы должны собрать […] почти 200 человек», — уточнил он, напомнив, что в настоящее время «каждый представляет сам себя».

Павел Шишкин добавил, что в итоге организация подобных мероприятий превращается в «огромный стресс», потому что «людей собрать просто невозможно».

Он привел в пример ситуацию, когда только от одного района на конференцию в Пензу в разгар рабочего дня должны приехать 10 человек или даже больше.

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«Этот пункт даст нам возможность устанавливать представительство, и каждый район может просто делегировать от себя 1–2 человек. […] Это будет зависеть от численности организации в районе», — пояснил Павел Шишкин.

Он также высказал мнение, что в условиях широкого распространения мессенджеров и соцсетей правлению нет необходимости собираться минимум раз в месяц, так как многие вопросы можно решать в режиме онлайн. В связи с этим главный редактор «Пензенской правды» предложил встречаться не реже раза в квартал.

В итоге все присутствовавшие на конференции члены СЖР поддержали оба изменения.