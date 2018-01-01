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В Пензенской области более 30 человек окончили «Школу молодого поисковика»

08:58 | 02.11.2017 | Общество

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Более 30 человек прошли обучение в рамках тренировочного лагеря «Школа молодого поисковика», который проходил в Пензенской области с 29 октября по 1 ноября.

В Пензенской области более 30 человек окончили «Школу молодого поисковика»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, школьники и студенты прошли обучение по программе, которая включала в себя знакомство с историей поискового движения, туристскую подготовку, обучение ориентированию на местности, занятия в школе выживания, уроки по основам анатомии, учебной эксгумации, а также работу с металлодетекторами и навигаторами.

«В качестве инструкторов выступили опытные поисковики отряда «Поиск-вездеход». Они познакомили слушателей с техническими новинками и инновациями, применяемыми в поисковой работе, провели мастер-классы по тактике. Ребята получили теоретические знания и практические навыки в области поискового дела, первой медицинской помощи, архивной работе», — добавила она.

По словам Ларисы Казаковой, всем участникам лагеря были вручены сертификаты и памятные подарки.

«Полученные навыки ребята будут отрабатывать на практике в полевых поисковых экспедициях в 2018 году на территориях Новгородской и Волгоградской областей, а также Гомельской области, где сражались части и соединения, сформированные на пензенской земле», — резюмировала председатель реготделения Поискового движения России.
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