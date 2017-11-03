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Четверо пензенцев примут участие в финале российской премии «Студент года»

08:04 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Четверо представителей пензенских вузов примут участие в финале российской национальной премии «Студент года – 2017», который пройдет в Симферополе с 15 по 18 ноября.

Четверо пензенцев примут участие в финале российской премии «Студент года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Честь региона в номинации «Творческая личность года» будет отстаивать студентка Пензенского государственного технологического университета Олеся Бирюкова.

В категории «Доброволец года» за победу поборется Екатерина Тымчук из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

В номинации «Молодой ученый» выступит Алексей Маслов из ПГУАС.

Татьяна Сарычева из Пензенского государственного университета примет участие в категории «Журналист года».

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего для участия федеральном этапе отобрано по 20 заявок в каждой из восьми номинаций.
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