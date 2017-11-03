В Пензенской области возбуждено дело из-за нехватки рабочих мест для инвалидов Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Административное дело о нарушении прав инвалидов на трудоустройство и занятость на птицефабрике «Васильевская» направлено для рассмотрения в мировой суд Бессоновского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в сфере трудоустройства были выявлены в результате проверки.

«Установлено, что на этом предприятии в счет квоты должно быть выделено и создано 27 рабочих мест для приема на работу инвалидов, однако на момент проверки работало лишь 13 человек из этой категории», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в связи с этим прокурор Бессоновского района в отношении должностного лица птицефабрики возбудил дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ «Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости».