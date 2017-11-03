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Завершен ремонт участка трассы «Тамбов — Пенза»

08:39 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Участок федеральной трассы «Тамбов — Пенза» с 272 по 278 км введен в эксплуатацию после капитального ремонта.

Завершен ремонт участка трассы «Тамбов — Пенза»

Фото: M5-ural.ru

«На четырехполосной дороге первой технической категории выполнены работы по исправлению продольного профиля трассы и устройству дорожной одежды. Для укладки верхнего слоя покрытия проезжей части использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными сцепными свойствами и устойчивый к нагрузкам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В учреждении добавили, что также дорожники привели в нормативное состояние обочины и откосы, систему водоотвода и водопропускные трубы, обустроили посадочные площадки и автопавильоны.

«В целях безопасности дорожного движения установлено 111 дорожных знаков, более 6 км барьерного ограждения, и нанесена горизонтальная разметка термопластиком», — отметили в пресс-службе.

В «Поволжуправтодор» сообщили, что всего в Пензенской области до конца года после капитального ремонта буден сдан в эксплуатацию 9-километровый участок на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе.
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