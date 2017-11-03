В России выросло количество участников митингов и шествий — Александр Гуляков Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Число людей, которые выходят на улицы для участия в митингах и акциях протеста, в последние годы увеличилось. Такое мнение высказал ректор Пензенского государственного университета, депутат Законодательного собрания области Александр Гуляков.

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«За последние годы увеличивается активность демонстраций, шествий, митингов. [...] Возникает вопрос: «Это что, случайно проходит?» Нет», — отметил он в ходе VI молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!» в ПГУ в пятницу, 3 ноября.

Александр Гуляков уточнил, что этому способствуют политические силы как внутри страны, так и за ее пределами.

«Обычно к резким действиям прибегают люди молодого возраста», — добавил ректор.

Он пояснил, что это связано с небольшим жизненным опытом, который позволяет легко управлять молодежью.

По словам Александра Гулякова, этим пользуется, в частности, оппозиционер Алексей Навальный, который планирует участвовать в выборах президента России в 2018 году.

«Большая часть населения с усмешкой смотрит на его потуги, а вот молодежь клюет», — сказал он.

По мнению ректора ПГУ, в сложившихся условиях не стоит всецело полагаться только на закон, а нужно заниматься просвещением молодежи.

«Если человек грамотный и образованный, он найдет возможность любой конфликт решить с помощью диалога», — отметил Александр Гуляков.

Молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!» проводится на базе Пензенского государственного университета ежегодно с 2012 года.

Его организаторами выступают ПГУ и Ассоциация юристов России.

В 2017 году программа мероприятия предусматривает работу трех основных секций: «Противодействие экстремизму в России», «Общественность в противодействии экстремизму» и «Религиозный экстремизм».

Участие в форуме принимают более 100 студентов пензенских вузов, в том числе граждане иностранных государств.