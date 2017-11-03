Роман Сигаев назвал разрушение традиционной морали одной из причин экстремизма Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Разрушение традиционной морали является одной из причин возникновения экстремизма. Такое мнение высказал заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев.

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«Прежде всего [это происходит] под воздействием средств массовой информации, в первую очередь телевидения, где значительная часть сюжетов насыщена сценами агрессии, насилия, жестокости и преступности», — сказал он в ходе VI молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!» в Пензенском государственном университете в пятницу, 3 ноября.

Роман Сигаев добавил, что также играют роль недостаточное внимание вопросам воспитания, ослабление семейных ценностей из-за высокой занятости родителей и распространение радикальной идеологии в закрытых группах на различных сайтах.

«Необходимо понимать, что угроза террористических и экстремистских проявлений будет сохраняться, если мы не сможем качественным образом противостоять им, в том числе со стороны общественности», — подчеркнул старший советник юстиции.

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Он отметил, что молодежи необходимо предоставить альтернативные идеалы, используя весь воспитательный и пропагандистский потенциал семьи, общества, государства и традиционных конфессий.

По словам Романа Сигаева, представители прокуратуры регулярно обсуждают эти вопросы с представителями различных религий.

«Абсолютно уверен, что и сама молодежь является одной из основных сил в борьбе экстремизмом и терроризмом. Благодаря деятельности различных молодежных организаций в обществе на основе ненавязчивого идеологического просвещения формируется не только правосознание, но и образ мысли и жизни, направленный на отвержение экстремизма как социального явления», — добавил он.