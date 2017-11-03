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Роман Сигаев назвал разрушение традиционной морали одной из причин экстремизма

13:20 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Разрушение традиционной морали является одной из причин возникновения экстремизма. Такое мнение высказал заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев.

Роман Сигаев назвал разрушение традиционной морали одной из причин экстремизма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прежде всего [это происходит] под воздействием средств массовой информации, в первую очередь телевидения, где значительная часть сюжетов насыщена сценами агрессии, насилия, жестокости и преступности», — сказал он в ходе VI молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!» в Пензенском государственном университете в пятницу, 3 ноября.

Роман Сигаев добавил, что также играют роль недостаточное внимание вопросам воспитания, ослабление семейных ценностей из-за высокой занятости родителей и распространение радикальной идеологии в закрытых группах на различных сайтах.

«Необходимо понимать, что угроза террористических и экстремистских проявлений будет сохраняться, если мы не сможем качественным образом противостоять им, в том числе со стороны общественности», — подчеркнул старший советник юстиции.

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Он отметил, что молодежи необходимо предоставить альтернативные идеалы, используя весь воспитательный и пропагандистский потенциал семьи, общества, государства и традиционных конфессий.

По словам Романа Сигаева, представители прокуратуры регулярно обсуждают эти вопросы с представителями различных религий.

«Абсолютно уверен, что и сама молодежь является одной из основных сил в борьбе экстремизмом и терроризмом. Благодаря деятельности различных молодежных организаций в обществе на основе ненавязчивого идеологического просвещения формируется не только правосознание, но и образ мысли и жизни, направленный на отвержение экстремизма как социального явления», — добавил он.
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