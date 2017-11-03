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В центре Пензы 7 ноября изменится схема движения автобусов

15:02 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Схема движения автобусов и маршруток в центре Пензы будет изменена во вторник, 7 ноября, в период с 9.00 до 11.30 в связи с празднованием 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В центре Пензы 7 ноября изменится схема движения автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Автобусы большого и малого классов №80, №82С и №99 с улицы Бакунина будут следовать по улице Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Маршрутки №81 с улицы Бакунина будут сворачивать на улицы Чехова и Суворова, а затем следовать по привычной схеме.

Автобусы малого класса №5К с улицы Урицкого будут направляться по улицам Максима Горького и Кирова, после чего — по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №13 с улицы Чехова проследуют по улицам Кирова и Чехова с осуществлением разворота на перекрестке улиц Кирова и Славы и далее по маршруту.
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