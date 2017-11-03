Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа, где провели полгода Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Бойцы сводного отряда пензенской полиции вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, которая продолжалась шесть месяцев.

Фото: 58.мвд.рф

Полицейских в Пензе встретили родные, близкие, коллеги, а также руководство УМВД России по Пензенской области.

Начальник сводного отряда полиции подполковник Владимир Тонбасов доложил, что потерь в отряде нет, цели и задачи выполнены, нарушений служебной дисциплины не допущено.

В свою очередь заместитель начальника регионального УМВД полковник внутренней службы Нариман Алтынбаев поблагодарил бойцов за достойную службу в Чечне.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, после отдыха полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях.

В минувшую среду, 1 ноября, на Северный Кавказ отправился еще один отряд полиции, который проведет в служебной командировке 180 суток.