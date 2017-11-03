В Пензе 4 ноября согласованные акции проведут профсоюзы, ЛДПР и активисты НОД Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Три митинга по случаю Дня народного единства, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 4 ноября, согласовано администрацией Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что самое масштабное мероприятие организует областная федерация профсоюзов — запланировано движение колонн по улице Московской, а в 10.00 начнется митинг на площади имени В.И. Ленина с числом участников до 6 тыс. человек.

Олег Викулов добавил, что на это же время намечена акция членов и сторонников ЛДПР, которые соберутся у бывшего кинотеатра «Родина» — их ожидается не более 150 человек.

Кроме того, по словам начальника отдела мэрии, представители Национально-освободительного движения (НОД) готовятся провести акцию с числом участников до 45 человек на Фонтанной площади в период с 11.00 до 15.00.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, будет ли в этом году в Пензе «Русский марш», Олег Викулов пояснил, что о проведении мероприятия с таким названием администрацию города никто не информировал.

«Заявки от них не поступало», — сказал собеседник агентства, добавив при этом, что активисты на вполне законных основаниях могут собраться там, где публичную акцию согласовывать не требуется.