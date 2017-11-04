В День народного единства в Пензе прошел митинг-концерт «Россия объединяет» Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Митинг-концерт «Россия объединяет», состоявшийся на площади имени В.И. Ленина, стал в Пензе одним из центральных событий в День народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.

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Его участники вошли на площадь в составе двух колонн, которые представляли четыре района Пензы — Ленинский, Железнодорожный, Первомайский и Октябрьский.

Ту, что следовала со стороны драмтеатра, возглавили губернатор Иван Белозерцев, сенатор Олег Мельниченко, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. Впоследствии они заняли места не на сцене, а среди рядовых жителей.

На площади виднелось большое количество флагов, в том числе с символикой партии «Единая Россия», воздушных шаров и транспарантов местных предприятий.

Ведущие митинга кратко напомнили пензенцам историю праздника и обратили внимание на то, что День народного единства приобретает особый смысл «в условиях нестабильного миропорядка», «когда политика строится на противоречиях» и «когда одна страна порой диктует условия всему миру».

Первым слово было предоставлено депутату Госдумы России Ивану Фирюлину.

«Как я рад, что мы сегодня вот здесь, на этой площади, собрались отметить два праздника. У всех нас день единения и единства. У православных, которых большинство в России, в Пензенской области, еще один большой праздник [День Казанской иконы Божией Матери]», — отметил он.

Иван Фирюлин пожелал, чтобы все потрясения остались позади и Россия жила в созидании и добре.

В свою очередь педагог из Мокшана Анна Макарова, которая победила в региональном этапе конкурса «Учитель года», высказала мнение, что относительно молодой праздник уже стал поистине всенародным.

«Именно в этот день в 1612 году наши предки у стен Кремля отстояли свое право на свободу и независимость — отстояли, потому что были едины», — сказала она.

Учитель русского языка и литературы добавила, что единство было и остается главной национальной идеей россиян.

«Важно сохранить уважение к культуре людей разной веры, разных убеждений, говорящих на разных языках, но живущих в одной большой великой стране», — подчеркнула она.

Кроме того, к жителям Пензы обратились председатель ассоциации «Держава» Олег Шибаев, участники XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов Мария Романенко и Виталий Лукин, победитель областного конкурса «Лучший по профессии», механизатор Антон Пустовалов и ученица 10 класса школы №42 Елизавета Кушнарева.

В продолжение мероприятия состоялся праздничный концерт, после начала которого большинство участников митинга разошлись по своим делам.