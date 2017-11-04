В Пензе активисты НОД провели митинг в поддержку Владимира Путина Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Представители Национально-освободительного движения (НОД) провели митинг в поддержку президента России Владимира Путина в сквере у часов «Кукушка» в Пензе в День народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.

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Мероприятие посетили преимущественно люди старшего поколения. Некоторые из них пришли с внуками.

Члены движения по периметру сквера выставили флаги России, НОД и полотна в цветах георгиевской ленты.

Активист Антон Силантьев рассказал собравшимся о сути движения, напомнив, что главной задачей, которой его представители ставят перед собой, является поддержка курса и инициатив национального лидера Владимира Путина.

Другой член движения Леонид Шалимов выступил с докладом на тему «Накануне мирового кризиса». По его словам, существовавшая на протяжении многих столетий система капиталистических отношений подходит к своему логическому концу.

В то время как одни активисты доносили свои мысли с помощью микрофона до сторонников, другие находились у входа в сквер со стороны улицы Московской около стойки, на которой были написаны основные цели движения.

На оживленной пешеходной улице они общались с прохожими и раздавали газеты.

Некоторые из горожан замедляли шаг и даже останавливались у информационной конструкции, чтобы прочесть надписи на ней.

За общественным порядком на публичном мероприятии следили трое сотрудников полиции.