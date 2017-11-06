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В Пензе 100-летие революции отметят шествием и митингом, где прочтут послания потомкам

11:50 | 06.11.2017 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Праздничное шествие по улице Московской, которое начнется в 9.15 от торгового центра «Арбат», откроет в Пензе торжества, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в предстоящий вторник, 7 ноября.

В Пензе 100-летие революции отметят шествием и митингом, где прочтут послания потомкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что участие в нем примут представители КПРФ, «Левого фронта» и других объединений левого толка, а также рядовые жители Пензы, для которых еще с советских времен эта памятная дата ассоциируется с проведением парадов и демонстраций.

Сначала участники шествия проследуют до площади имени В.И. Ленина, где возложат цветы к памятнику основателю первого в мире государства рабочих и крестьян.

Затем через сквер Славы они отправятся к монументу «Росток» на набережной реки Суры.

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В 10.00 здесь начнется торжественный митинг, посвященный 100-летию Великого Октября.

В ходе него будут вскрыты капсулы с посланиями потомкам, которые были заложены в 1967 и 1977 годах.

Предполагается, что в числе почетных гостей мероприятие посетят жители Пензы, которым посчастливилось присутствовать при закладке писем, адресованных будущим потомкам.

В продолжение торжеств в 13.00 будет организован большой праздничный концерт в областной филармонии. Перед его началом на улице планируется развернуть полевую кухню с кашей, пирожками и горячим чаем.
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