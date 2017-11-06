Общественники проверили центр временного содержания иностранных граждан в Русском Ишиме Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Член общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области Константин Кулаков и представитель региональной общественной наблюдательной комиссии Владимир Попов проверили условия пребывания в центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в селе Русский Ишим Городищенского района.

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В момент их визита в учреждении находились 35 человек — в основном граждане Таджикистана и Узбекистана, которые ожидают депортации на Родину.

Проверяющие осмотрели все помещения, через которые проводят нарушителей миграционного законодательства, а также побеседовали с людьми.

По словам Константина Кулакова, общественники самым подробным образом ознакомились с условиями содержания в центре.

«Жалоб от граждан к нам не поступало. Условия содержания все опрошенные нами считают удовлетворительными», — цитирует члена общественного совета пресс-служба УМВД России по Пензенской области.