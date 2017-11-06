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Мэр Пензы потребовал привести в порядок стройплощадку на набережной Суры

15:06 | 06.11.2017 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал привести в порядок строительную площадку на набережной реки Суры и бережнее относиться к уже отремонтированным участкам.

Мэр Пензы потребовал привести в порядок стройплощадку на набережной Суры

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе проверки готовности территорий, прилегающих к монументу «Росток», где 7 ноября пройдут торжества в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и будут вскрыты две капсулы с посланиями потомкам, он отметил, что подрядчик, выполняя работы, перемещает расходные материалы по отремонтированной смотровой площадке.

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Глава администрации города потребовал прекратить подобную практику, направить претензию в адрес подрядной компании и обязать ее привести стройплощадку в соответствие нормам, в том числе обозначить границы вдоль тротуаров сигнальными лентами.

Также Виктор Кувайцев призвал подрядчика убрать грязь с гранитной плитки, а МУП «Пензадормост» — провести чистку прилотковой части и тротуаров.

«Строительную площадку нужно организовывать цивилизованно, бережно относиться к уже отремонтированным участкам и, главное, сделать все необходимое для обеспечения безопасности пензенцев», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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