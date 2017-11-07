В Пензенской области введены ограничения из-за ОРВИ Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Ограничительные мероприятия введены в больницах, школах и детсадах Пензенской области со вторника, 7 ноября, из-за превышения контрольных цифр по заболеваемости ОРВИ в регионе на 12,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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При этом контрольный уровень выше нормы отмечается только в возрастной группе старше 15 лет — на 26%.

Заболеваемость гриппом не зарегистрирована.

Ограничения решено ввести в целях недопущения еще большего распространения острых респираторно-вирусных инфекций среди населения Пензенской области.

В частности, в дошкольных и школьных образовательных организациях введены так называемые «утренние фильтры» для более тщательного осмотра учащихся и недопуска к занятиям детей с проявлениями вирусной инфекции.

На территории медицинских организаций вводится масочный режим работы. Ограничено посещение родственниками пациентов, находящихся на лечении в круглосуточных стационарах.

В амбулаторно-поликлиническом звене работа кабинетов неотложной помощи продлена до 20.00. Амбулаторная рентгенологическая служба обследует пациентов до 22.00. Прием вызовов врача на дом стал возможен до 15.00.