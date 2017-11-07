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Необходим глубокий анализ событий 1917 года — Иван Белозерцев

10:37 | 07.11.2017 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обращаясь к жителям в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции, призвал сделать объективный и глубокий анализ событий 1917 года.

Необходим глубокий анализ событий 1917 года — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня в Российской Федерации памятная дата, знаменующая 100-летие Октябрьской революции, которая, без сомнения, изменила весь мир», — отметил глава региона.

Он добавил, что объективная оценка прошлого будет способствовать консолидации общества ради настоящего и будущего.

«Дорогие земляки! История не прощает невыученных уроков. Об этом нужно помнить всегда и чтить память ушедших поколений. Они научили нас главному — любить свою страну и малую родину. А это идеалы вне времени и политики», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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