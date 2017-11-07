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Движение транспорта в центре Пензы сильно затруднено

10:46 | 07.11.2017 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Движение автотранспорта в центре Пензы сильно затруднено — улицы Славы, Кирова и Урицкого перекрыты из-за мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Движение транспорта в центре Пензы сильно затруднено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», одни автомобилисты пытаются выбрать альтернативные пути маршрута, разворачиваясь в неположенных для этого местах и нарушая тем самым правила дорожного движения, другие же терпеливо стоят в пробках.

Особо сильно затруднено движение в сторону центра от улицы Свердлова до Подвесного моста по улице Набережной мойки, которая затем переходит в Урицкого.

Проехать к «Ростку», где проходят мероприятия по извлечению капсул с посланиями потомкам, заложенные в 1967 и 1977 годах, невозможно — улица перекрыта автомобилями с надписями ОМОН.

Также в районе Подвесного моста наблюдается скопление коммунальной техники.

Простоявшие в пробке водители вынуждены с Урицкого либо выезжать на Максима Горького, либо разворачиваться на перекрестке и двигаться в обратном направлении.
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