В центре Пензы установили «литературную скамейку» Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Компания МТС при поддержке администрации Пензы установила в сквере имени Дениса Давыдова новый арт-объект — «литературную скамейку».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конструкция выполнена в виде раскрытой книги. На спинке размещены изображения корешков изданий с QR-кодами. Просканировав их с помощью специального приложения, любой желающий может бесплатно скачать на свой смартфон или планшет выбранную книгу.

В электронной библиотеке под открытым небом размещено более 60 виртуальных томов, среди которых детские книги, приключенческая литература, классика. В числе произведений творения авторов, чей творческий путь был связан с Пензой — Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Михаила Салтыкова-Щедрина.

Также на «литературной скамейке» приведена инструкция для пользователей.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов отметил, что поддержание интереса к литературе у жителей города с богатыми традициями является важной задачей.

«Благодаря МТС в одном из самых красивых и посещаемых мест Пензы появился настоящий читальный зал под открытым небом, и я уверен, что он полюбится и пензенцам, и туристам, приезжающим взглянуть на литературные достопримечательности нашего города», — сказал он.

В свою очередь директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко подчеркнул, что «литературная скамейка» является продолжением всероссийского проекта «Мобильная библиотека».

«Благодаря мобильным технологиям знакомиться с сокровищами мировой литературы стало проще и удобнее. Не нужно идти в магазин за бумажной книгой — достаточно смартфона или планшета, чтобы «носить» в кармане целую библиотеку, а с мобильным интернетом МТС загрузить на свой гаджет любое понравившееся произведение можно за считанные секунды», — цитирует Павла Плясенко пресс-служба компании.

МТС реализует инновационный образовательный проект «Мобильная библиотека» с 2013 года. Первый виртуальный книжный стенд МТС в Пензе был установлен в августе 2016 года.

На сегодняшний день в свободной электронной библиотеке насчитывается более 300 произведений русских и зарубежных авторов, в том числе и на языке оригинала. Воспользоваться сервисом могут обладатели мобильных устройств на базе операционных систем iOS, Android и Windows с подключенным доступом в интернет.

На данный момент социально-образовательный проект «Мобильная библиотека» МТС реализован более чем в 50 регионах России.