«Транснефть – Дружба» помогает Пензенской области Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Четыре объекта образования и культуры Пензенской области будут отремонтированы до конца 2017 года в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба», являющегося дочерним предприятием компании.

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«В этом году были выделены средства на ремонт общежития пензенского колледжа искусств, здания губернского лицея, на капитальный ремонт станции юных туристов и текущий ремонт пензенского колледжа информационных и промышленных технологий», — пояснили в компании, не уточнив при этом конкретные суммы.

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Капитальный ремонт последнего объекта АО «Транснефть – Дружба» планирует произвести в 2018 году — по результатам разработки проектно-сметной документации, на которую предприятие в этом году также выделило средства.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в здании общежития пензенского колледжа искусств ремонтные работы намечено завершить до 30 ноября, на остальных объектах — до конца текущего года.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи, оказанной предприятием, за последние пять лет в финансовом выражении превысил 107 млн. рублей.