ФАС возбудила два дела по признакам сговора при ремонте дорог в Нижнем Ломове Общество

Нижний Ломов, 8 ноября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило два дела по признакам антиконкурентного соглашения между ООО «Стройко» и администрацией Нижнего Ломова при ремонте автодорог.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства, информация о возможном нарушении законодательства при проведении торгов на ремонт дороги на улице Луначарского поступила из прокуратуры.

«Из материалов прокурорской проверки следует, что данный участок дороги был отремонтирован ООО «Стройко» до проведения объявленного аукциона по просьбе главы администрации города Нижний Ломов. Указанные материалы послужили основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства», — пояснили в УФАС.

В пресс-службе отметили, что позднее прокуратура также сообщила о возможном нарушении антимонопольного законодательства компанией «Стройко» и городской администрацией при проведении торгов по ямочному ремонту дорог на улицах Свердлова и Московской.

«Согласно представленной информации в октябре 2017 года было объявлено два аукциона на ремонт этих участков, однако работы были выполнены ООО «Стройко» уже в мае 2017 года. Указанные материалы послужили основанием для возбуждения второго дела о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в ведомстве.