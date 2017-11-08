Пенза ассоциируется у россиян с мебелью, сумками и обоями Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Мебельные фабрики, сумки и обои чаще всего фигурируют в поисковых запросах российских пользователей «Яндекса», посвященных Пензе. Таковы результаты исследования, проведенного компанией за период с августа 2016 года по август 2017 года.

Фото: Yandex.ru

Всего за год в систему «Яндекса» поступило около 21 млн. запросов о Пензе.

Чаще всего этим городом интересовались пользователи из Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

В частности, россияне спрашивали о фабриках «Горизонт» и «Галина», а также о производстве в Пензе шкафов-купе и гостиных.

Среди вузов большинство запросов касалось Пензенского государственного университета.

Также пользователи «Яндекса» в течение года делали следующие запросы: «Город Пенза — это купеческий город?», «Пенза — это даже не Тамбов», «Пенза — это Мордовия или Чувашия?», «Пенза — это маленький Париж», «Пенза — это город или деревня?», «Пенза — это дыра».

При этом сами пензенцы больше всего запросов посвятили Москве, Саратову и Санкт-Петербургу.

В исследовании компании «Яндекс» приняли участие 50 крупных городов России.

Специалисты проанализировали только те запросы, которые касались непосредственно муниципалитета, не учитывая региона в целом. Также не принимались во внимание запросы с одноименными названиями улиц, станций метро, вокзалов, организаций, художественных произведений и футбольных клубов.

По результатам исследования представители «Яндекса» составили «облака» слов и словосочетаний, характерных для запросов про конкретный город, которые поступали из других больших городов.